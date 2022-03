Crea scompiglio nel supermercato e nel centro cittadino: bloccato

LEGNANO

E' successo nel pomeriggio in Piazza del Popolo; l'uomo era in stato confusionale e avrebbe cercato anche di rubare il bracciale a un passante

Crea caos nel supermercato: tensione a Legnano.

Caos nel market e in centro

Si trovava in stato confusionale e ha seminato il caos nel centro di Legnano. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 marzo 2022, in Piazza del Popolo. Un uomo sulla trentina è stato infatti visto dare in escandescenza mentre si trovava all'interno di un supermercato, una volta uscito si è fiondato su un passante al quale pare abbia cercato di sfilare il braccialetto che aveva al polso.

L'intervento

Intanto sul posto era arrivata la Polizia di Stato insieme all'ambulanza della Croce rossa e l'automedica. Gli agenti lo hanno bloccato e affidato alle cure. Per fortuna, durante quei concitati momenti nessuno si è fatto male.