Covid, un’altra classe in quarantena a Legnano nel plesso Rodari.

A Legnano un’altra classe in quarantena, la 4b del plesso Rodari, e i contagi che aumentano. A dare la notizia è direttamente l’Istituto Comprensivo Statale “via del salici”. L’intera classe si trova ora in isolamento fiduciario da oggi, martedì 3 novembre, fino al 12 novembre, così come da istruzioni dell’Ats. In questo periodo gli alunni non potranno frequentare in presenza le lezioni e verrà effettuata completa santificazione degli ambienti.

