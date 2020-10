Covid, tre nuovi contagi a Villa Cortese

Covid, a Villa Cortese si contano tre nuovi casi dopo mesi a zero contagi.

Covid, tre cittadini di Villa Cortese positivi al virus

A darne notizia è il sindaco Alessandro Barlocco: “Purtroppo, negli ultimi giorni tre nostri concittadini sono risultati positivi a Covid-19. Una persona è ricoverata in ospedale, due si trovano presso il proprio domicilio secondo le procedure di isolamento previste. A tutti loro, a nome mio e di tutta la nostra comunità, facciamo i migliori auguri di pronta guarigione. Come apprendiamo dai bollettini ufficiali la situazione a livello nazionale e regionale evolve di giorno in giorno. Inoltre domani (14 ottobre 2020) entreranno in vigore le disposizioni del nuovo DPCM che regolano diversi aspetti della nostra vita quotidiana. Per limitare la diffusione del Coronavirus è pertanto sempre più importante l’impegno di ciascuno di noi nell’osservare con responsabilità tali nuove regole (e le ulteriori disposizioni che seguiranno), e nel contempo mantenere con attenzione e costanza i comportamenti ormai noti: utilizzo delle mascherine, igiene e pulizia delle mani, distanziamento. Vi terrò aggiornati sull’evoluzione della situazione nel nostro Comune”.

TORNA ALLA HOME PAGE E LEGGI TUTTE LE NOTIZIE