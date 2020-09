Covid: tamponi rapidi per studenti da lunedì a sabato nei nostri ospedali. E’ stata infatti definita e ufficializzata ieri, venerdì 18 settembre 2020, a quattro giorni dall’inizio dell’anno scolastico (sebbene le scuole d’infanzia abbiano accolto i bimbi già prima di lunedì) la rete lombarda dei “punti tampone” dedicata a bambini e ragazzi.

Covid: tamponi rapidi per studenti

“Le nostre Ats in stretto raccordo con le Asst hanno definito una rete capillare di punti d’accesso diretto dove verranno effettuati tempestivamente i tamponi agli studenti muniti di autocertificazione validata dalla scuola o segnalati dal medico di base e dal pediatra di libera scelta” spiega l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera illustrando l’elenco dei punti tampone attivati in tutta la Lombardia.

Anno scolastico in sicurezza

“Si tratta di un impegno straordinario, senza precedenti, che si pone l’obiettivo di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico rispettando l’equilibrio fra l’attività didattica e la sicurezza sanitaria. Per le altre fasce della popolazione – conclude l’assessore – i tamponi continueranno a essere eseguiti su prenotazione negli orari e nei luoghi definiti dalle Ats”.

Ecco dove

Per l’Asst Ovest Milanese, i tamponi rapidi saranno effettuati al Punto di primo soccorso dell’ospedale Cantù di Abbiategrasso dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; all’ambulatorio Post dimissioni dell’ospedale di Magenta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13; all’ambulatorio “drive-through” del vecchio ospedale di via Canazza di Legnano dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nell’area pediatrica del Pronto soccorso del nuovo ospedale di Legnano il sabato dalle 9 alle 13.

Per l’Asst Rhodense, sarà possibile rivolgersi all’ambulatorio “drive-through” dell’ospedale di Bollate dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il sabato dalle 10 a mezzogiorno.

E’ possibile accedere solamente con la modulistica adeguata, correttamente compilata e con la tessera sanitaria. Il referto sarà reso disponibile su Fse (Fascicolo sanitario elettronico).

