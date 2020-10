Covid, stop alle visite dei parenti in alcune rsa

Covid, le case di riposo chiudono di nuovo alle visite dei parenti.

Covid, casi in aumento e rsa in isolamento preventivo

Visto il continuo aumento dei contagi sul territorio, alcune rsa hanno deciso di sospendere nuovamente le visite dei parenti. Succede per esempio alla Sant’Erasmo di Legnano, dove il provvedimento è stato deliberato ieri, mercoledì 14 ottobre 2020. Il Consiglio di amministrazione ha scelto la strada di una isolamento preventivo, pur in assenza di casi di contagio, per tutelare al massimo la salute dei propri anziani ospiti. All’inizio di ottobre, nella rsa di corso Sempione, si era chiuso con un risultato confortante il primo screening anti Covid di massa effettuato nella fase 2 sui lavoratori della casa di riposo. In poco più di un mese sono state 165 le persone sottoposte a tampone. Oltre ai dipendenti i test hanno coinvolto i liberi professionisti, i lavoratori delle aziende in appalto con rapporto continuativo, i volontari e anche il presidente Domenico Godano. Il 100% dei tamponi ha dato esito negativo. La Fondazione si è comunque impegnata a programmare screening con cadenza periodica fino al termine dell’emergenza.

Una possibile stretta era già prevista nel nuovo Dpcm

Una possibile stretta sulle visite dei parenti era già prevista nel nuovo Dpcm firmato dal presidente Giuseppe Conte martedì 13 (che resterà in vigore fino al 13 novembre). Nel documento si legge infatti che “l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione”.

