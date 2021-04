Covid: sono 751 i nuovi contagiati nel Milanese

Covid: sono 751 i nuovi positivi nel Milanese. Sono 74 i morti in Lombardia, pressoché stabile il tasso di positività di oggi, domenica 4 aprile, rispetto a ieri. Covid: sono 751 i nuovi positivi nel Milanese

Con 41.537 tamponi effettuati sono 3.003 i casi positivi registrati in Lombardia, con un tasso di positività in leggero aumento al 7,2% (ieri 7,1%). In leggero aumento i ricoveri in Terapia intensiva (+2), calo negli altri reparti (-38). Le vittime sono 74 (ieri erano state 97), per un totale di 31.130 morti dall’inizio della pandemia. 295 i nuovi positivi nelle nostra Provincia.

La situazione del Covid in Italia

Oggi i tamponi effettuati in Italia sono stati 250.933. Il tasso di incidenza è salito al 7,1% (ieri al 5,9%). In leggero calo le terapie intensive (meno 11 posti occupati, per un totale di 3.703) e i ricoveri (meno 57, per un totale di 28.432). 326 i decessi registrati oggi (ieri 376). Le vittime complessivamente sono 111.030. Le persone attualmente positive oggi sono 569.035, in aumento di 4.180 contagiati. Di queste 536.900 sono in isolamento domiciliare.

I casi nelle Province lombarde

Bergamo 278

Brescia 655

Como 188

Cremona 139

Lecco 111

Lodi 45

Mantova 144

Milano 751

Monza e Brianza 295

Pavia 111

Sondrio 66

Varese 162