Covid, prime vaccinazioni alla rsa Sant’Erasmo

Covid, prime 30 vaccinazioni alla Sant’Erasmo

“Le prime 30 dosi di vaccino sono state ritirate nella mattinata di ieri, giovedì 14 gennaio 2021, dall’Asst; al momento sono in corso le somministrazioni che interessano 15 ospiti e 15 operatori – spiegano il presidente Domenico Godano e il direttore generale Livio Frigoli – La prima persona a essere vaccinata nella nostra Rsa è Lorena Pini (nella foto qui sotto), l’infermiera caposala che durante la fase più calda dell’epidemia ha instancabilmente gestito il servizio nei reparti; il sanitario che somministra il vaccino è Davide Grassi, il coordinatore infermieristico da poco entrato in servizio nella nostra rsa; entrambi, con encomiabile senso del dovere non hanno esitato ad aderire alla campagna vaccinale, seguiti dalla quasi totalità di tutti i nostri operatori: siamo orgogliosi di ognuno di voi!”.

“Un passo avanti verso la normalizzazione”

“Nel complesso, i vaccini programmati sono oltre 100 per gli ospiti e circa 140 per gli operatori – proseguono Godano e Frigoli – Auspichiamo che nei prossimi giorni siano resi disponibili ulteriori vaccini oltre a questi primi 30, così da avanzare speditamente verso la copertura vaccinale al 100% della nostra rsa. L’importante comunque era cominciare e oggi possiamo dire che il Sant’Erasmo ha fatto un ulteriore passo avanti sulla strada della tanto agognata normalizzazione”.

Nella foto di copertina: la vaccinazione della prima anziana ospite eseguito dal direttore sanitario dottor

Roberto Busnelli

