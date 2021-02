Covid: poco più di mille contagi nel Milanese

Covid: il numero dei contagi di domenica 28 febbraio nel Milanese è stato di poco superiore a mille . Sono calati in generale in Lombardia, 37 i decessi in regione.

Covid: oggi nel Milanese poco più di mille nuovi contagi

Sono 3.529 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 37.251 tamponi effettuati. La percentuale di tamponi positivi su quelli effettuati resta dunque ancora alta, sopra al 9%.

Nelle ultime 24 ore nella nostra regione ci sono stati 37 decessi (ieri 49) che portano il numero delle vittime complessive a 28.361.

Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 4.118, di cui 426 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 61.797 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 508.369 (+865). Gli attualmente positivi in totale sono 66.341.

In Provincia di Milano i contagi sono stati 1.003.

Questi i casi registrati nelle altre province lombarde, sempre preoccupante la situazione di Brescia: Bergamo 280, Brescia 1.016, Como 175, Cremona 169, Lecco 94, Lodi 66, Mantova 153, Monza e Brianza 187, Pavia 144, Sondrio 61, Varese 112.

Così in Italia

Oggi, domenica 28 febbraio, in Italia a fronte di 257.024 tamponi eseguiti, i casi positivi sono 17.455, sale ancora il tasso di positività, che è del 6,7% mentre ieri era del 5,8%. I nuovi casi registrati sono 17.455, in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne contavano 18.916, ma con 323.047 tamponi.

Diminuiscono i decessi, 192, contro i 280 di ieri. Aumentano ancora i ricoverati in ospedale. Tanto in terapia intensiva: 2.231 (+5 unità rispetto a ieri) che nei reparti Covid: 18.638 (+266 in più di ieri).