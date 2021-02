Covid oggi in Lombardia: 4.191 nuovi positivi

Covid oggi in Lombardia: i nuovi positivi sono 4.191 (ieri erano stati 4.557) , a fronte di 45.865 tamponi effettuati (ieri i tamponi erano stati 46.725 ).

Covid oggi sabato 27 febbraio

Il totale dei positivi sale quindi a 63.714. I ricoverati sono 4.191, dei quali 435 in terapia intensiva. Quarantanove i decessi, contro i 48 registrati ieri. Il tasso di positività scende leggermente al 9,14% (ieri era al 9,7%).

Nel Milanese i nuovi casi sono 1.138

Nella provincia di Milano i nuovi casi odierni sono 1.138 (ieri erano stati 1.145, e avevano fatto registrare un preoccupante +73 rispetto al giorno precedente), seguono la provincia di Brescia con 955 nuovi contagi, Monza Brianza con 401, Bergamo con 315, Varese con 245, Como con 241, Mantova con 182, Lecco con 173, Pavia con 169, Cremona con 164, Lodi con 74 e Sondrio con 37.

La situazione in Italia

Sono 18.916 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, meno di ieri quando i positivi erano stati 20.499. Sono invece in aumento i decessi: 280 rispetto ai 253 di ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 323.047, il tasso di positività è al 5,8%, in diminuzione rispetto al 6,3% di ieri. A livello nazionale i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari sono +80 (ieri +35), per un totale di 18.372 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono +22 (ieri +26), portando il totale dei malati più gravi a 2.216.