Covid, nuovi contagi in crescita del 10% rispetto alla scorsa settimana

Covid, a Legnano si registra una crescita del 10% dei nuovi contagi rispetto alla scorsa settimana.

Covid, quella appena trascorsa è stata la settimana con più contagi del 2021

I positivi a ieri, domenica 21 marzo 2021, sono 268. E’ quanto emerge dal report pubblicato sul sito del Comune: nei sette giorni compresi tra lunedì 15 e domenica 21, i nuovi contagi sono stati 151 contro i 136 della settimana precedente. “Quella appena trascorsa è risultata la settimana con più contagi del 2021, battendo il fresco record della settimana precedente – spiega Palazzo Malinverni – La media mobile a sette giorni del dato dei nuovi contagi mostra un andamento altalenante; la media attuale è di circa 21,5 nuovi contagi al giorno nella nostra città, in leggero aumento (+2) rispetto al dato calcolato alla fine della settimana precedente” Per quanto riguarda i nuovi contagi giornalieri, si è avuto un picco nella giornata di giovedì, quando i nuovi positivi sono stati ben 38. “Nell’ultima settimana sono aumentati (da 233 a 254) i casi prevalenti (numero di persone attualmente positive che non sono guarite o non hanno concluso il periodo di isolamento), mentre i ricoveri di cittadini legnanesi positivi al Covid-19 nel fine settimana si sono assestati a quota 14 (uno in più della settimana scorsa) dopo aver toccato in settimana un picco di 15” prosegue l’Amministrazione comunale.