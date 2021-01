Covid, Magnago piange una nuova vittima

Covid, la comunità di Magnago è stata colpita da un altro lutto: è la prima vittima della pandemia nel nuovo anno.

Covid, la pandemia miete un’altra vittima

A renderlo noto è il sindaco Carla Picco, che oggi, martedì 12 gennaio 2021, aggiorna sull’andamento del contagio nella comunità. “Attualmente 15 sono i cittadini contagiati e 21 sono invece in quarantena per contatto stretto o sintomatologia – spiega – Ben 293 i cittadini guariti. Purtroppo la nostra comunità è stata colpita da un altro lutto, e alla famiglia va il nostro sincero abbraccio; così i concittadini deceduti per Covid sono in tutto 18: 17 nel 2020 e uno nel nuovo anno”.

“Un solco indelebile nella nostra vita”

“La pandemia ha davvero lasciato un solco indelebile nella nostra vita: se analizziamo i dati dei deceduti nella comunità e li raffrontiamo, abbiamo 74 deceduti nel 2019 a fronte di 101 nel 2020 – prosegue Picco – La comunità tutta deve, in questo difficile momento, trovare la forza per continuare ad operare per un ritorno alla normalità: il vaccino è un’arma utile e potente ma ha bisogno del nostro impegno affinché possa davvero divenire vincente”.

“Ottanta nuovi nati danno segno e vita alla speranza”

“Continuiamo nel nostro essere solidali, uniti e attenti anche al bisogno dell’’altro’; facciamolo per onorare chi non c’è più e per dare speranza e futuro ai più giovani, e ai nuovi nati che nel 2020 sono stati 80, a fronte dei 68 nati nel 2019 – dice ancora il sindaco – Ottanta bimbi che danno segno e vita alla speranza: uniti insieme potremo sconfiggere il virus e contribuire a migliorare la nostra comunità”.

“Siamo chiamati tutti a un anno di impegno e solidarietà”

“Dobbiamo essere d’esempio e aiuto l’uno per l’altro, come lo sono i nostri tanti volontari che in questo anno appena trascorso tanto hanno fatto per noi – esorta il primo cittadino – Ringraziamoli e facilitiamo il loro compito assicurando comportamenti solidali e rispettosi delle regole affinché davvero il nuovo anno ci porti a sconfiggere questo virus e a riprendere, nella ritrovata normalità, il nostro quotidiano vivere. Auguri per un sereno nuovo anno… nel solco dell’impegno e della solidarietà”.

