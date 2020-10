Covid, impennata di contagi a Rosate: 13 positivi

Covid, impennata di contagi a Rosate: i positivi sono diventati in totale tredici. Una classe della primaria in isolamento. Tre casi in una Rsa

Covid, impennata di contagi a Rosate: i positivi sono diventati in totale tredici. Ed una classe della scuola primaria è stata messa in quarantena. Lo ha comunicato il sindaco Daniele Del Ben nella serata di ieri. Il primo cittadino spiega: “Di questi tredici, tre sono ricoverati presso una residenza per anziani e tre sono i minori. Sono tutti al proprio domicilio e asintomatici (compreso i tre rosatesi presso la Rsa)”.

Ci sono poi sedici casi sospetti e dieci contatti stretti in attesa del tampone o dell’esito dello stesso.

La quarantena della classe alla primaria è scattata ieri, in isolamento anche alcuni bambini che frequentano una associazione sportiva. “

Questo il commento di Del Ben: "Come sindaco e rappresentante delle istituzioni non discuto le nuove norme contenute nel Dpcm appena emanato. Ritengo però che i rigorosi comportamenti individuali siano ancora il miglior sistema per fermare il contagio. Invito quindi a rispettare nuove e vecchie disposizioni. Spiace poi che la stupidità di pochi possa compromettere i sacrifici che la maggioranza degli italiani e dei rosatesi stanno sostenendo con grande responsabilità e che ci sia ancora qualcuno che minimizza negando l'evidenza. Rispettiamo le regole per noi stessi e per gli altri".