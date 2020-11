Covid, il sindaco di Casorezzo positivo al test rapido

Covid, il sindaco di Casorezzo Pierluca Oldani è risultato positivo al test rapido: ora, per la conferma, dovrà effettuare anche quello molecolare, mentre si trova in isolamento.

Covid: sindaco positivo al test rapido

A darne notizia è lo stesso primo cittadino che nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 novembre 2020, ha scritto: “Oggi sono risultato positivo a un test antigenico. Al momento non ho alcun sintomo. Ora sono in quarantena in attesa di tampone molecolare. Sarà mia premura tenervi informati”.

Attività degli uffici ridotte

Poi sulla pagina social del Comune, un avviso per tutta la cittadinanza: “Considerata la situazione attuale, almeno per tutta la settimana in corso, le attività degli uffici comunali verranno ridotte. Si chiede ai cittadini di limitare al minimo indispensabile le richieste di appuntamenti e le chiamate, ovvero soltanto per questioni urgenti o indifferibili. Ringraziando per la pazienza e per la collaborazione, ci si scusa per il momentaneo disagio”.

