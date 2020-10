E’ iniziata la quarantena disposta da Ats per una classe delle medie ed una delle elementari di Abbiategrasso, dopo che altrettanti alunni sono risultati positivi al Covid.

Covid, due alunni positivi: classi in isolamento ad Abbiategrasso

E’ iniziata ieri la quarantena per due classi delle scuole di Abbiategrasso, dopo che nella giornata di sabato si è appreso che altrettanti alunni sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di una classe della primaria della paritaria Figlie di Betlem e di una classe delle medie dell’istituto Terzani. L’isolamento domiciliare per i compagni di classe è stato disposto da Ats, come prevede il protocollo. Spiega una nota del Comune di Abbiategrasso: “I dirigenti scolastici, con cui siamo in contatto costante e che ringraziamo per la collaborazione, hanno già provveduto a informare le famiglie sulla procedura, e attivato la didattica a distanza. I due casi non destano comunque particolare preoccupazione e i bambini si trovano al momento in buone condizioni di salute”.

Queste le parole del sindaco Cesare Nai: “Voglio rassicurare le famiglie sul fatto che le scuole siano luoghi sicuri, e che sono state prese tutte le precauzioni possibili per evitare il diffondersi del contagio – spiega il sindaco Cesare Nai – I dirigenti, gli insegnanti e tutto il personale scolastico stanno infatti facendo un ottimo lavoro attuando tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza degli alunni. Vi è inoltre la certezza che in questi due casi il virus sia stato contratto in ambito familiare e non all’interno degli istituti”.

I casi a Cisliano e Rosate

E' nel frattempo terminata la quarantena per le due classi della primaria di Cisliano delle quali, analogamente, due alunni erano risultati positivi. I test svolti sui compagni di classe hanno tutti dato fortunatamente esito negativo. Per la classe media e la primaria di Rosate, a lora volta frequentate da due alunni che hanno contratto il virus, Ats non ha invece disposto la quarantena essendo i due bambini già stati messi in auto-isolamento dai genitori nei giorni precedenti all'esito del loro test.