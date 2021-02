Covid, diminuiscono i contagi: “solo” 38 nell’ultima settimana

Covid, a Legnano i contagi diminuiscono leggermente: negli ultimi sette giorni i nuovi positivi sono stati 38, contro i 45 della settimana precedente.

Covid, nuovi contagi in calo

E’ quanto emerge dal report settimanale pubblicato oggi, lunedì 1 febbraio 2021, sul sito del Comune. La media mobile a sette giorni del dato dei nuovi contagi evidenzia nella scorsa settimana un’ulteriore leggera diminuzione: il valore è ora di circa 5,4 nuovi contagi al giorno, contro i 6,4 della settimana precedente. Dal report dei nuovi contagi giornalieri, che mette a confronto il dato giorno per giorno delle ultime quattro settimane, emerge invece un leggero aumento dei contagi nello scorso fine settimana rispetto allo stesso periodo della settimana precedente. Nell’ultima settimana si è registrata una netta diminuzione dei casi prevalenti (numero di persone attualmente positive che non sono guarite o non hanno concluso il periodo di isolamento).

Ricoveri mai così bassi

I ricoveri di cittadini legnanesi positivi al Covid-19 hanno raggiuto il nuovo minimo (2) da quando il dato viene rilevato, e a fine settimana si sono assestati a quota 3. I malati che si stanno curando a domicilio sono invece 81.

Netto aumento della mobilità

Interessante anche il report della mobilità a Legnano, realizzato con dati tratti dal sito “City Analytics – Mappa di Mobilità” (https://enelx mobilityflowanalysis.here.com/dashboard/ITA/info.html), che evidenzia l’andamento settimanale della mobilità nella nostra città, in termini di differenza con la media del periodo ante-pandemia. La scorsa settimana (in zona arancione) è stata caratterizzata da un netto aumento della mobilità sia rispetto alla precedente (zona rossa) che alle altre settimane in zona arancione sperimentate in precedenza.