Covid, Casorezzo piange Geremia Gornati

Ancora morti a causa del Covid: Casorezzo in lutto per la scomparsa di Geremia Gornati.

Covid: il messaggio di cordoglio del sindaco

E’ venuto a mancare a causa del Coronavirus Geremia Gornati nella giornata di sabato 17 ottobre 2020. A darne notizia è lo stesso sindaco Pierluca Oldani. “Una notizia dolorosissima ha colpito il cuore della nostra comunità – ha scritto – La Covid-19 si è portata via Geremia Gornati. Una perdita incalcolabile per Casorezzo, una parte della nostra storia. Ci stringiamo tutti intorno alla sua famiglia per far sentire loro il nostro calore in questo terribile momento. Supereremo anche questa ma quante vite dovremo ancora sacrificare?”.

