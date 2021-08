Covid: calano i decessi e le persone ricoverate in reparto

Meno ricoveri nei reparti, e i decessi sono solamente 2: è la fotografia dello stato della pandemia da Covid in Lombardia

Rimangono uguali i ricoveri in Terapia intensiva

Sabato 21 agosto sono stati effettuati 29.190 tamponi che portano il totale a 13.243.184, mentre i nuovi positivi sono stati 406 per una percentuale pari all'1,3%. Il numero si ricoverati in Terapia intensiva è rimasto uguale a ieri, sono 41, quello negli altri reparti è sceso di 8 (ora 311). Si registrano altri decessi: 2 per la precisione che portano il totale a 33.880

I nuovi casi per provincia

Milano: 125 di cui 35 a Milano città

Bergamo: 37

Brescia: 31

Como: 12

Cremona: 17

Lecco: 14

Lodi: 11

Mantova: 34

Monza e Brianza: 38

Pavia: 20

Sondrio: 9

Varese: 37