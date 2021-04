Covid: calano ancora i ricoveri in Lombardia, 74 i morti

Nella giornata di oggi si registrano 2.546 nuovi contagi a fronte di 50.170 tamponi effettuati (tasso al 5,07%), 74 morti, 2.066 guariti, 32.743 tamponi molecolari, 723 (-5) ricoverati in terapia intensiva, 4.901 (-230) ricoverati negli altri reparti.Ancora in calo i contagi nella provincia di Milano: venerdì 16 aprile erano 791, sabato 17 sono 696.

Migliora la situazione in Italia

Sono 15.370 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano 15.943. 310 le vittime (ieri 429). I tamponi effettuati sono stati 331.734, in aumento rispetto al giorno precedente quando erano stati 327.704, per un tasso di positività che scende al 4,6% (4,86 quello di ieri).

Sono 3.340 i pazienti ricoverati nelle rianimazioni per Covid in Italia, in calo di 26 unità rispetto a ieri nel saldo giornaliero tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri, sono stati 163 (ieri 199). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 24.100 persone, in calo di 643 rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 3.235.459 con un incremento di 16.484 unità nelle ultime 24 ore.

La regione con il maggior numero di nuovi casi nelle ultime 24 ore è la Lombardia (2.546), seguita da Campania (2.232), Puglia (1.525), Lazio (1.378) e Sicilia (1.301).

I dati delle Province lombarde

Bergamo 182

Brescia 282

Como 233

Cremona 63

Lecco 69

Lodi 44

Mantova 147

Milano 696

Monza e Brianza 222

Pavia 99

Sondrio 29

Varese 410