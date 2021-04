Covid, bar di Lainate chiuso per 5 giorni: c’erano 18 clienti all’interno

Diciotto clienti all’interno di un bar in via Roma a Lainate nonostante i divieti imposti dall’emergenza Covid: l’intervento dei carabinieri

Diciotto clienti all’interno del dehors di un bar in via Roma a Lainate nonostante i divieti imposti dall’emergenza Covid: i carabinieri sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri su segnalazione di alcuni cittadini. Ed hanno constatato la presenza di numerosi avventori, tutti italiani e maggiorennni, che non avrebbero dovuto trovarsi lì, intenti in conversazioni intanto che consumavano bevande. Ai militari non è restto che sanzionare tutti i diciotto avventori ed anche il 38enne gestore del bar, per il quale è stata disposta una chiusura temporanea di cinque giorni.

Positivo e in isolamento: fermato a Cormano al volante dell’auto

Poche ore prima, i carabinieri di Sesto San Giovanni erano intervenuti a Cormano, fermando un 48enne italiano, operaio ed incensurato, trovato alla guida della propria auto nonostante fosse risultato positivo a tampone Covid. Avrebbe dovuto restare in quarantena sino a lunedì. E’ stato denunciato in stato libertà per inosservanza delle disposizioni per evitare la diffusione di malattie infettive.