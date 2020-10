Covid, altre due classi in isolamento a Cerro Maggiore.

Covid, isolamento per due classi della Carducci

Stavolta è toccato alla primaria Carducci. A partire da oggi, mercoledì 28 ottobre, e fino all’8 novembre compreso, una terza e una quinta del plesso saranno in isolamento fiduciario in conformità con i protocolli di sicurezza di Ats in materia, vista la presenza nelle classi in oggetto di un caso Covid positivo.

La prima classe messa in quarantena ha ripreso le lezioni

Proprio ieri, martedì 27, il sindaco Nuccia Berra aveva annunciato che la prima classe messa in quarantena (alla primaria Bernocchi) ha ripreso le lezioni in presenza.

