Covid alla Rsa: altri 13 ospiti positivi ad Arese

Covid alla Rsa: altri 13 ospiti positivi alla casa di riposo Gallazzi-Vismara di Arese. A darne comunicazione è l’Amministrazione Palestra.

Covid alla Rsa: altri 13 positivi

“Manteniamo l’impegno ad aggiornarvi anche oggi sulla situazione all’interno della nostra casa di riposo, con assoluta trasparenza, ma anche grande preoccupazione e sofferenza. Nella giornata di ieri sono arrivati gli esiti della restante parte dei tamponi sugli ospiti della casa di riposo. Dei 44 tamponi fatti sugli ospiti ne sono risultati 31 negativi e 13 positivi. Il virus nella casa di riposo si è diffuso, purtroppo, tra il 55% circa degli ospiti e sta colpendo duramente. La Direzione ha provveduto a riorganizzare gli spazi, a una nuova distribuzione degli ospiti per garantire tutte le misure di sicurezza, agli isolamenti e ad attuare tutti i protocolli, come già fatto in precedenza”.

9 i decessi

“Sono 9 le persone che sono decedute in casa di riposo il cui tampone era risultato positivo, portando complessivamente a 13 i decessi fra gli ospiti nel mese di aprile. Un grande dolore, tante perdite che segnano profondamente la nostra comunità. Il nostro pensiero va agli ospiti e ai parenti, nell’impossibilità di essere vicini fisicamente e affrontare con il conforto del calore umano e con quell’affetto che aiuta a superare i momenti difficili. L’impegno delle persone che lavorano per la nostra casa di riposo per la tutela dei nostri cari è altissimo”.

Tamponi anche per il personale

“La struttura sta procedendo con i tamponi anche per il personale di rientro dalla malattia e l’auspicio è di poter superare al più presto la situazione critica e il gravoso carico di lavoro a cui è sottoposto il personale in servizio. La fatica è tanta e anche la preoccupazione, ma non ci si risparmia nelle cura delle persone. La riorganizzazione ha comportato sforzi di tutto il personale in assistenza agli ospiti: ASA, infermieri, medici, educatori, fisioterapisti, psicologi e suore si sono messi tutti in gioco per affrontare la situazione con impegno, professionalità, generosità e grande abnegazione. A loro la nostra gratitudine”.

