Covid, addio al segretario Pd di Gaggiano

Lutto per il segretario Pd di Gaggiano Sergio Goi, sconfitto dal Covid a 71 anni.

I messaggi di cordoglio

Addio a Sergio Goi, segretario Pd di Gaggiano, ucciso dal Covid-19 a 71 anni. Tanti i messaggi di cordoglio per il politico che stanno giungendo in queste ore, come quello di Silvia Roggiani, segretario Pd metropolitano Milano.

“Se n’è andato Sergio Goi, segretario del circolo Pd di Gaggiano. Un’altra vita spezzata dal maledetto virus del Covid, quella di un nostro caro amico, un militante generoso, pronto a farsi in quattro per la sua comunità, e sempre con il sorriso. A nome di tutto il Pp Milano Metropolitana, esprimo la mia vicinanza alla sua famiglia. Ciao Sergio, non ti dimenticheremo”.

Anche Paolo Razzano, responsabile Enti locali del Pd metropolitano, esprime la sua vicinanza alla famiglia di Goi.

“Con Sergio Goi stavamo lavorando per migliorare la sede del pd di Gaggiano e, con il suo piglio concreto e giovanile, aveva sempre mille idee. Era certamente innamorato della sua Gaggiano e del circolo, di cui era segretario da tanto tempo. Purtroppo a soli 71 anni , il maledetto Coronavirus lo ha portato via. Ma non i suoi sogni e i suoi progetti, che porteremo avanti per lui”.

TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE