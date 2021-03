Oggi i funerali del 63enne padre Danilo Reverberi, francescano originario di Rosate grandissimo esperto di ippica ed equitazione

Covid, addio a padre Danilo, il “frate dei cavalli”

Si svolgono oggi alle 15 le esequie di padre Danilo Reverberi, 63enne religioso originario di Rosate sconfitto dal Covid. Ancora molto legato al suo paese d’origine, al quale faceva ritorno ogni volta che poteva, Reverberi aveva coltivato il proprio peculiare percorso umano e spirituale ad Assisi: ossequiante presso il convento di Santa Chiara ad Assisi, era infatti anche un grandissimo appassionato di ippica e di equitazione, ed il suo nome era molto noto negli ambienti, tanto da essere conosciuto come il “frate dei cavalli”

Il sindaco Del Ben: “Danilo era legato da grande affetto a Rosate”

Così il sindaco Daniele Del Ben, che conosceva Reverberi dalla giovinezza: “Danilo era legato a Rosate da un sentimento di grande affetto; qui è nato 63 anni fa, ha trascorso tutta la sua gioventù e tornava appena poteva. La comunità rosatese è vicina a papà Giuseppe, al fratello Giorgio, alle sorelle Marzia e Elena e a tutti i familiari. Ciao Danilo, riposerai in quella terra che ti ha accolto tanti anni fa e alla quale hai dato tanto”.

I funerali oggi: la cerimonia è anche online

I funerali si svolgono nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola. Sarà possibile seguire la diretta della celebrazione attraverso i Canali social Facebook e YouTube “Frati Minori Assisi” e la WebTv del sito www.porziuncola.org. Ma anche sul sito della parrocchia di Rosate sarà predisposto un collegamento per la celebrazione. In data da definire, anche alla parrocchia rosatese sarà celebrata una messa di suffragio.