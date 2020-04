Covid ad Arese: morto il paziente positivo alla Rsa

Covid ad Arese, dal report quotidiano fornito da ATS siamo arrivati a 63 persone positive al Covid 19 e purtroppo è venuto a mancare un paziente della Rsa.

Da quanto emerge dai dati resi noti da ATS, ad Arese siamo arrivati a 63 persone positive al Covid 19 (tra cui 11 decessi e 7 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza. Anche oggi purtroppo è venuto a mancare un paziente Covid. Un’altra perdita e un’altra famiglia a cui offrire la nostra vicinanza “virtuale”. E purtroppo anche il paziente ricoverato nella RSA Gallazzi Vismara positivo al Covid ha perso la sua battaglia.

“Non possiamo accompagnare i nostri cari nell’ultimo viaggio, ma possiamo esprimere la nostra vicinanza come comunità. E allora anche a queste famiglie esprimo le più sentite condoglianze. L’Amministrazione comunale ha messo in atto diverse azioni per sostenere chi da questa epidemia sta subendo forti restrizioni economiche.

Poiché ci sono interventi destinati a famiglie e a cittadini in difficoltà, vi chiedo di far girare la notizia anche tra i vostri amici e conoscenti che magari non accedono a questi mezzi di informazione, così da permettere al maggior numero di persone di poter beneficiare di questi aiuti economici”.