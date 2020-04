Covid ad Arese: 5 nuovi contagi e 3 guarigioni

Covid ad Arese, 5 nuovi contagi e 3 nuove guarigioni secondo i dati di ATS.

Al momento il portale dei dati ATS registra 5 nuovi contagi e 3 nuove guarigioni. Ad Arese, quindi, siamo arrivati a 112 persone positive al Covid 19 (tra cui 16 decessi e 15 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza. L’andamento dei contagi è pressoché costante. La fase acuta sembra essere alle spalle, ma – visto il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia – gli effetti si prolungheranno ancora per un po’.

“Rinnovo l’invito a evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, continuando a seguire le prescrizioni a tutela della nostra salute. Per dare supporto in questa situazione difficile, ricordiamo che da settimane sono attivi diversi servizi: