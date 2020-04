Covid ad Arese: 44 persone contagiate. Da quanto emerge dai dati resi noti da ATS, ad Arese siamo arrivati a 44 persone positive al Covid 19 (tra cui 5 decessi e 3 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza.

“Come già riportato anche sul sito istituzionale, sottolineo che la circolare del Governo del 31 marzo e le precisazioni di questa mattina NON modificano il contenuto dei decreti né delle circolari del Ministero della Salute né delle ordinanze di Regione Lombardia. In un periodo di grande incertezza, l’unica certezza che abbiamo è che il più forte contrasto all’emergenza sanitaria è RESTARE A CASA e limitare il contagio rispettando le norme igieniche e di distanziamento sociale – ha commentato il sindaco Michela Palestra.

Bisogna comportarsi in modo intelligente e responsabile. Non è il momento di passeggiate e pic nic. Sono ancora tante le persone che stanno sottovalutando la situazione, mettendo a rischio l’efficacia di un’azione che deve essere necessariamente collettiva. I contagi sono ancora in crescita, quindi, non possiamo permetterci di mollare la presa, non siamo in una situazione di stallo sanitario o di tranquillità. Ognuno di noi deve contribuire, rispettando le limitazioni previste, a contenere il contagio a beneficio dell’intera comunità, della propria salute e di quella dei propri cari. I controlli e le sanzioni proseguiranno come fatto fino a ieri. Per accompagnare le famiglie durante questo periodo, sulla pagina biblioteca comunale Arese trovate anche idee, suggerimenti e proposte per letture, film, fumetti. Restiamo a casa e facciamolo insieme”.