Covid ad Arese: 3 nuovi contagi

Covid ad Arese, al momento il portale dei dati ATS registra 3 nuovi contagi.

Ad Arese, quindi, siamo arrivati a 119 persone positive al Covid 19 (tra cui 16 decessi e 21 guarigioni) dall’inizio dell’emergenza. I dati forniti giornalmente sono riferibili ai casi che ATS rende visibili ai Sindaci per la verifiche del rispetto delle quarantene e l’eventuale assistenza sociale di cui necessitano i nostri concittadini risultati contagiati.

“Negli ultimi giorni abbiamo assistito a un calo nel trend epidemiologico, ma l’epidemia si sta riducendo con estrema lentezza e l’azzeramento dei contagi è ancora lontano. L’Osservatorio Nazionale sulla Salute delle Regioni ha fatto un’analisi della situazione per individuare, indicativamente, quale potrebbe essere il periodo di azzeramento di nuovi contagi, prevedendo per la Regione Lombardia, così duramente colpita, la fine del mese di giugno. La fine del lockdown, quindi, non è immediata. La fase 2, che dovrebbe partire dal 4 maggio, prevederà un allentamento delle attuali misure, ma attendiamo dal Governo le indicazioni per una graduale ripresa. A voi, chiedo ancora di rispettare seriamente le misure previste per non alzare la curva dei contagi e vanificare gli sforzi effettuati fino a ora”.