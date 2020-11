Covid ad Arese: 103 nuovi positivi in soli 5 giorni e due morti.

«La situazione è davvero allarmante, è necessario l’impegno di tutti per contenere il virus», così esordisce il sindaco Michela Palestra nel riportare la situazione e i casi di Coronavirus in città.

Secondo l’Ats infatti il numero di persone positive al tampone è aumentato di 103 unità in cinque giorni.

«Non accenna a rallentare il contagio anche sul nostro territorio», rimarca il primo cittadino.

A questo dato preoccupante, si aggiungono numeri importanti che interessano le persone in quarantena per aver avuto un contatto stretto con un caso accertato di Covid-19. In quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento, ci sono infatti 243 individui e 362 sono in sorveglianza.

Anche le segnalazioni dei medici di medicina generale e dei pediatri per sintomatologie sospette connesse al Covid-19 sono in crescita.

