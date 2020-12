Covid, a Legnano controllate 515 persone in giro per la città: una multa

Covid, 129 nuovi positivi in una settimana a Legnano: la curva dei contagi si appiattisce.

Covid: 744 controlli, una multa

I legnanesi positivi al tampone sono 610, dei quali 595 a domicilio e 15 ospedalizzati. I dati sono aggiornati a ieri, lunedì 14 dicembre 2020, e fotografano un netto calo rispetto alle settimane precedenti. Intanto proseguono i controlli della Polizia Locale sul rispetto delle misure per contrastare la diffusione dell’epidemia. Tra lunedì 7 e domenica 13 dicembre quelli domiciliari sono stati 156 e quelli sugli esercizi commerciali sono stati 73: in entrambi i casi non sono state elevate sanzioni. Le verifiche sulle persone che si spostavano sul territorio cittadino, a piedi o in auto, sono state infine 51: una è sfociata in una multa.

