Covid, a Legnano 40 nuovi positivi in un giorno.

Covid, Legnano arriva a quota 1.097 casi

Oggi, martedì 27 ottobre 2020, i casi accertati in città dall’inizio dell’epidemia sono aumentati di 40 unità, arrivando a quota 1.097. Erano 1.057 ieri, lunedì 26, e 1.027 l’altroieri, domenica 25. Attualmente i legnanesi contagiati (con o senza sintomi ma tutti con tampone positivo) sono 274, 24 dei quali ricoverati (ieri erano venti). I “contatti stretti” (cioè le persone che sono state a contatto ravvicinato, senza protezioni e per un periodo di tempo significativo con un soggetto risultato positivo) sono 343: 159 di esse sono state rilevate dall’Ats, 184 sono stati inseriti dai medici di medicina generale.

Riattivata la Centrale operativa comunale

“Continuiamo a lavorare sulle questioni legate al Covid – ha dichiarato il sindaco Lorenzo Radice in un videomessaggio ai cittadini – Siamo ripartiti con la Coc, Centrale operativa comunale, che unisce gli interventi della Polizia Locale e quelli dei Servizi sociali, mettendo insieme in una cabina di regia al servizio di tutti noi cittadini anche la Croce rossa, la Protezione civile, l’Auser, le Caritas e altre associazioni che si occupano di portare aiuto e dare assistenza. Se avete dei bisogni che riguardano il Coronavirus troverete tutte le informazioni che vi servono sul sito del Comune: abbiamo attivato infatti una sezione apposita, raggiungibile tramite un bottone ben visibile in home page: entrando in troverete i riferimenti dell’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico) e un numero verde attivo h24 chiamando il quale potete trovare risposta a tutte le vostre domande”.

Continuano i controlli sul rispetto della quarantena e delle norme anti contagio

La Polizia Locale e i Servizi sociali continuano intano a effettuare i controlli sulle persone con Covid-19 che sono obbligate all’isolamento domiciliare. Nella settimana compresa tra il 19 e il 25 ottobre gli uomini del comando cittadino hanno effettuato 160 controlli volti a verificare il rispetto della quarantena e delle norme anti Covid. Nel fine settimana è stata controllata una trentina di attività. Cinque le sanzioni elevate agli esercizi, quattro a cittadini.

