Dopo i primi tre giorni di campagna ad Albairate, si attivano anche Cassinetta e Rosate: le date, i costi, i contatti

Covid 19, test drive through: ecco dove farli nell’Abbiatense

Covid 19, test con tamponi drive through ad Albairate: i primi tre giorni di campagna si sono svolti l’11,12 e 13 dicembre, dalle 10 alle 16 in piazza Mercato. Alta l’affluenza, così il sindaco Flavio Crivellin: “Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale i volontari del gruppo Volontari Comune di Albairate e della Protezione civile Intercom4 dell’Abbiatense per il servizio svolto nelle tre giornate di test rapidi antigenici Covid 19. Non avete temuto il freddo, l’umidità e la nebbia. Poter contare su di voi è una garanzia per tutti”.

Ma non c’è solo il Comune di Albairate ad essersi mobilitato nel territorio dell’Abbiatense: venerdì 18 dicembre, test rapidi antigenici Covid 19 anche a Cassinetta di Lugagnano, al centro polifunzionale di piazza Gaetano Negri dalle 10 alle 16. Costo di 32 euro e, in caso di riscontro positivo, sarà effettuato gratuitamente anche il successivo tampone molecolare. I test sono svolti da Simomed- Istituto biomedico italiano. La prenotazione è obbligatoria: è necessario andare sul sito www.istitutobiomedico.it/prenotatampone oppure chiamare il numero di telefono 848-800.777.

Tamponi anche a Rosate, che fa da capofila dell’iniziativa sostenuta anche dai Comuni di Calvignasco e Bubbiano. Appuntamenti sabato 19 e domenica 20 dicembre dalle 10 alle 16 in via Amburgo, Rosate, nella zona industriale di fianco alla Jungheinrich. Test a cura del medesimo istituto attivo ad Albairate e Cassinetta, medesime anche le condizioni, i costi e la modalità di prenotazione.

A fine novembre anche il Comune di Vermezzo con Zelo ha pubblicato una manifestazione di interesse per individuare un centro specializzato e avviare test drive through anche sul proprio territorio. TORNA ALLA HOME