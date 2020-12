“Covid-19 e vaccini, una sfida tra scienza e etica sociale”: un webinar online su zoom.

“Covid-19 e vaccini, una sfida tra scienza e etica sociale”: un webinar online

“Covid-19 e vaccini, una sfida tra scienza e etica sociale”. Un webinar online, sulla piattaforma

zoom, programmato il 4 gennaio alle 21, che analizza i profili etici e sociali alla base della

sperimentazione e della distribuzione dei vaccini contro il coronavirus.

Il 2020, anno che sta per chiudersi, ha segnato la storia per l’emergenza sanitaria globale, ancora in

atto. La distribuzione dei vaccini contro il virus SARS-CoV-2 potrebbe, dunque, rappresentare

l’agognata luce in fondo al tunnel; eppure, la vaccinazione di comunità è minata alle radici

dall’esitazione a vaccinarsi che coinvolge il mondo occidentale.

Per fare luce sul lavoro di ricerca, di controllo e verifica di efficacia che sta dietro all’approvazione

dei vaccini contro il Covid-19, l’Associazione culturale “Il Sorriso, Vita e Salute” ha organizzato

questo incontro pubblico virtuale, occasione di confronto e approfondimento.

Relatori saranno la Dott.ssa Maria Grazia Pizza della GSK-Vaccini Siena e il Prof. Mario Picozzi,

docente di Bioetica clinica presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Per ottenere il link con cui accedere alla piattaforma ZOOM per assistere all’incontro online scrivere

una mail a: ilsorrisocanegrate@gmail.com.

TORNA ALLA HOME