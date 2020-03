Covid-19, attivato il numero per i cittadini in difficoltà

Covid-19, il Comune di Arese ha attivato il numero per i cittadini in difficoltà.

Il Comune di Arese all’interno dell’attività del COC (Centro Operativo Comunale, attivato a causa dell’emergenza sanitaria) ha definito, in collaborazione con la Misericordia Arese, una serie di servizi a supporto delle persone più fragili (over 65, persone non autosufficienti, persone soggette a procedimenti di restrizione di ATS) che sono in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria.

Il numero da chiamare è 3791909759 e resta attivo 7 giorni su 7, h 24.

“Sottolineiamo che a questo numero possono rivolgersi solo alcune tipologie specifiche di cittadini e cioè: ultra 65enni, persone sole, senza rete di parenti, con patologie, in quarantena o in isolamento e in grave e non altrimenti rimediabile difficoltà per provvedere alle proprie necessità primarie – ha commentato il sindaco Michela Palestra – Non è un numero per consulenze, ma è un numero per supportare chi è in difficoltà.

Si invitano quindi i cittadini a non chiamare il numero per altre informazioni o necessità diverse, per consentire agli operatori di rispondere alle esigenze di chi è oggettivamente in difficoltà. Aiutateci ad aiutare!”