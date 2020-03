Covid-19, Arese: sale a 6 il numero di contagi

Covid-19, Arese: sale a 6 il numero di persone contagiate. A comunicarlo il sindaco Michela Palestra.

“Il report quotidiano di ATS Città metropolitana rileva su Arese 6 persone contagiate da Covid 19. La diffusione del virus non cenna a diminuire e il Governo ha introdotto ulteriori restrizioni su attività commerciali e produttive fino al 25 marzo prossimo – ha commentato il sindaco Michela Palestra – Le attività considerate necessarie potranno restare aperte, ma vi chiedo di valutare davvero se serve uscire di casa: fatelo solo se dovete spostarvi per esigenze sanitarie, lavorative o per necessità inderogabili. Da oggi è disponibile il primo elenco di commercianti e ristoratori di Arese che effettueranno la consegna a domicilio, dove richiesta. A loro la gratitudine dell’Amministrazione per essersi messi a disposizione della comunità”.