Covid-19, Arese: 33 contagi. Al via la pulizia meccanizzata

Covid-19, ad Arese 33 persone contagiate (tra cui 3 decessi e 2 guarigioni). Al via la pulizia meccanizzata approfondita.

“Anche oggi si registrano nuovi contagi. Dall’inizio dell’emergenza siamo arrivati a 33 persone contagiate (tra cui 3 decessi e 2 guarigioni). I numeri non si arrestano e tanti esperti sostengono che la diffusione sia anche molto più ampia. Questo significa nuovi ricoveri e nuove famiglie che devono affrontare questa situazione in prima persona – ha commentato il sindaco Michela Palestra – Lo ripetiamo sempre. Non sono solo numeri. Sono i nostri familiari, i nostri vicini di casa, i nostri amici, la nostra comunità”.