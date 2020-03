Covid-19, Arese: 16 casi, tra cui un secondo decesso

Covid-19, ad Arese, sale a 16 il numero dei contagi e un altro decesso. Il contagio non si ferma e vengono intensificati i controlli.

Per contenere il contagio, il Ministero della Salute ha disposto ulteriori misure urgenti per contenere il contagio valide dal 21 al 25 marzo 2020, che vi invito nuovamente a seguire. Vi informo di aver disposto anche la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali e la sospensione del mercato settimanale con decorrenza immediata e sino al giorno 3 aprile 2020 incluso.

“Da quanto emerge dai dati resi noti da ATS, dall’inizio dell’emergenza sanitaria ad Arese siamo arrivati a 16 persone contagiate, tra cui purtroppo c’è il secondo decesso. Esprimo il mio più sentito cordoglio. Alla famiglia va tutta la nostra vicinanza e l’abbraccio della Città di Arese. I numeri non si arrestano, ad Arese come nel resto d’Italia” – ha commentato il sindaco Palestra.

“Fino a nuove disposizioni resteranno chiuse anche le Piattaforme Ecologiche e i Centri di Raccolta dei Comuni Soci di Gesem. Tutte queste misure sono necessarie per contenere il diffondersi dell’epidemia e limitare i contagi. A voi, ancora una volta, rinnovo l’invito a restare in casa, se non per reali esigenze”.