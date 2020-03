Covid-19, ad Arese 23 contagiati e un terzo decesso

Covid-19, ad Arese salgono a 23 le persone contagiate, tra cui si registra il terzo decesso. Questo il report quotidiano di Ats.

“Il numero di persone contagiate continua a crescere, anche se non in modo significativo. Purtroppo, a ciò si unisce anche un terzo decesso. Un’altra perdita, un’altra famiglia che soffre, a cui esprimo il mio personale cordoglio e quello della Città di Arese – ha commentato il sindaco Michela Palestra – A tutela del lavoro prezioso e insostituibile dei tanti volontari e degli operatori sanitari, ma anche nel rispetto di coloro che seguono le regole e restano in casa, vi chiedo ancora una volta di rispettare le disposizioni per evitare il contagio. Oggi abbiamo pubblicato anche le informazioni sul conferimento dei rifiuti per chi si trova in quarantena o in isolamento. Per gli altri cittadini restano in vigore le ordinarie modalità di raccolta differenziata”.