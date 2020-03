Covid-19, ad Arese 20 le persone contagiate secondo il report quotidiano di ATM Città metropolitana.

“Il report quotidiano di ATS Città metropolitana rileva su Arese, dall’inizio dell’emergenza, 20 persone contagiate da Covid 19 (tra cui due decessi), per cui sono state attivate tutte le misure di sicurezza previste. Regione Lombardia e Ministero hanno emanato nuove disposizioni, sempre più stringenti – ha commentato il sindaco Michela Palestra – Vi chiedo di dimostrare un grande senso di responsabilità nell’adottare comportamenti che siano adeguati a questa terribile emergenza.

Come Amministrazione e come comunità ci stiamo adoperando per individuare soluzioni soprattutto per chi ha più bisogno ed è in difficoltà. A voi, a ognuno di voi, chiedo di seguire scrupolosamente le regole e le raccomandazioni che ci sono state date per affrontare questo nemico subdolo, invisibile, che – ripeto – non cammina da solo, ma lo fa sulle nostre gambe. Non è il tempo per cedere, ma è il tempo di tenere duro. Solo con tenacia e perseveranza riusciremo a tenere testa a un virus che ha colpito le nostre vite con numeri da bollettino di guerra. Ascoltate l’appello di medici e infermieri, che da settimane, seppur stremati, si occupando dei malati negli ospedali: state a casa”.