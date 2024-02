Cortocircuito a scuola: corsisti di Karate evacuati per il fumo

Attimi di paura nella serata di ieri, martedì 6 febbraio, per un cortocircuito che ha provocato una fuoriuscita di fumo da un quadro elettrico delle scuole di piazza fratelli Cervi a Magenta che rimarranno ora chiuse fino a venerdì (compreso) per permettere i lavori di ripristino e sistemazione.

Cortocircuito a scuola: evacuati i corsisti di Karate

L’allarme è stato lanciato poco dopo le 18, quando è partita la chiamata alla centrale operativa che ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco e due ambulanze.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che, per cause ancora da stabilire, un cortocircuito ad uno dei quadri elettrici presenti in una sala vicino alla casa del custode del plesso, avrebbe provocato una capiente fuoriuscita di fumo che sarebbe entrata anche dentro la palestra dove era in corso una lezione di Karate.

Evacuata la palestra

Immediatamente la palestra é stata evacuata, ma fortunatamente non sono stati necessari trasporti agli ospedali da parte delle ambulanze presenti.

Il cortocircuito ha inoltre provocato un blackout dentro la scuola che è rimasta senza corrente elettrica. Una situazione complicata che il Comune sta cercando di risolvere e per il quale l’Amministrazione ha emanato un’ordinanza per la chiusura della primaria Giovanni XXIII e dell’infanzia Rodari fino alla giornata di venerdì (compresa).