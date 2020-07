Corto circuito in centro, arrivano i Vigili del fuoco. Nella tarda serata di venerdì 3 luglio, la centralina dell’allarme di un esercizio commerciale è andata in tilt. Sul posto i Vigili del fuoco di Magenta e Inveruno con le autopompe.

Tanta paura per i residenti della zona per via della grande quantità di fumo generata dal corto circuito e per la grande puzza di bruciato. I pompieri sono entrati dopo aver spaccato una finestra che dà su via Fornaroli. Nessun ferito.