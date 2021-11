Milano

Due di loro hanno ricevuto il foglio di via per un anno.

E' di 60 persone identificate, dieci delle quali accompagnate in Questura e denunciate, il bilancio del corteo "No Green pass" che si è svolto nel pomeriggio di ieri, sabato 6 novembre, a Milano.

Corteo "No Green pass": dieci denunciati

"La manifestazione si è svolta con ripetute violazioni alle prescrizioni del questore di Milano ed è stata dichiarata conclusa, poco dopo le 21, dal dirigente dei servizi di ordine pubblico della Questura in via Anfossi, luogo in cui non è stato più permesso il movimento del disordinato corteo", spiegano dalla Questura. Allo stato attuale, la Polizia di Stato ha identificato 60 persone che vi hanno preso parte, accompagnandone in Questura dieci che verranno deferite all'autorità giudiziaria. Nei confronti di due di loro, il questore ha emesso due fogli di via obbligatori dal Comune di Milano della durata di un anno.