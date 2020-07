Corsi “in rosa” di difesa personale e antiviolenza dal 15 settembre.

Corsi “in rosa” di difesa personale e antiviolenza

Il corso a cura del Comando Polizia locale in programma per lo scorso febbraio è stato sospeso a causa dell’emergenza Covid-19 ed atteso il gran numero di adesioni già pervenute si è posticipato al mese di settembre, prima lezione di difesa personale femminile fissata per martedì 15 settembre. I corsi di Difesa Personale Femminile, Tattiche Difensive ed Antiviolenza che questa Amministrazione di Castano Primo congiuntamente al Comando Polizia locale tiene ormai da anni ed offre quale servizio al cittadino avranno anche dei workshop sulla legittima difesa e saranno rivolti alle donne non solo residenti in Castano Primo ma anche dell’hinterland. Non mancherà poi il corso sullo Spray O.C. (al peperoncino), che avrà lo scopo anche di avvicinarsi agli studenti delle scuole secondarie superiori al fine di sensibilizzare circa i recenti casi di cronaca. L’attività tecnico professionale sarà svolta infatti da un poliziotto locale, esperto del settore e che riveste la qualifica di istruttore del Comando Castanese, specializzato nella difesa personale, nel tiro e nelle tecniche operative.

TORNA ALLA HOME