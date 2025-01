Corse dell'autobus saltate, il sindaco invia la quinta lettera in due mesi

Non accennano a diminuire i disservizi alle corse degli autobus sul territorio di Bareggio. Nella mattinata di lunedì 13 gennaio, a seguito di nuove segnalazioni di corse saltate senza preavviso sulla linea 424 che porta a Molino Dorino, il sindaco Linda Colombo ha mandato l'ennesima Pec (la quinta negli ultimi due mesi) per segnalare agli Enti competenti una situazione non più accettabile.

Corse dell'autobus saltate, il sindaco invia l'ennesima lettera

Sulla missiva inviata agli enti preposti è intervenuto lo stesso primo cittadino, spiegando che pur non potendo intervenire direttamente, dato che il trasporto pubblico non è materia di competenza dei Comuni, ha comunque deciso di continuare a farsi sentire finché non si tornerà ad avere un servizio all'altezza: