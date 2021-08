"Corrotto fino al midollo": Imbrattati i manifesti funebri dell'ex vicesindaco Guzzetti

I soliti ignoti hanno imbrattato i manifesti funebri posizionati sui muri del paese

Pesanti insulti sui manifesti funebri dell'ex vicesindaco di Pero, attuale consigliere comunale e capogruppo della lista Insieme in Comune, Piergiuseppe Guzzetti morto nei giorni scorsi a 69 anni. Ad accorgersi un gruppo di cittadini del paese. "Sei corrotto fino al midollo, il leader dei ladri". E ancora, "Sei un tossico e non ci vergognamo di quello che abbiamo scritto". Queste le scritte a matita fatte dai soliti ignoti sui manifesti funebri.

Inizio il suo impegno politico nel 1990 arrivando anche a essere vicesindaco

Architetto e docente al liceo Isa di Monza, per 25 anni impegnato nella politica locale come consigliere comunale e in Giunta come assessore e vicesindaco dal 1997 al 2007. Un impegno politico speso sempre alla ricerca del bene comune dei cittadini peresi, spesso lontano dai partiti, svolto con oggettiva competenza e rigore.

Docente per 40 anni al liceo artistico di Monza

Affermato professionista, è stato per oltre quarant’anni docente di progettazione di architettura e di design presso il Liceo Artistico della Villa Reale di Monza svolgendo anche la professione di architetto. Conosciutissimo in paese per essere stato consigliere comunale a Pero per 25 anni consecutivi dal 1990 al 2014 di cui 10 come assessore ai Lavori pubblici e 5 come Vicesindaco. Nel 2019 aveva deciso di sostenere con la propria lista civica “la Gente in Comune”, di cui era stato il fondatore, il progetto della nuova formazione politica “Insieme in Comune” entrando poi in Consiglio comunale ed assumendo il ruolo di Capogruppo. Sempre prodigo di consigli, soprattutto con i colleghi più giovani, sempre attento alle esigenze di tutti, ha lasciato un vuoto incolmabile nel panorama politico perese.