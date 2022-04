Corre a piedi in autostrada, scende dal ponte e fugge: bloccata in centro

CERRO MAGGIORE

La ragazza, che si trovava in stato confusionale, era scalza e in canottiera; è stata raggiunta e fermata dai Carabinieri e soccorritori a poca distanza dal municipio

Era sull'Autostrada A8 a Cerro Maggiore a piedi: la disavventura di una giovane poi bloccata dai Carabinieri e soccorritori.

In autostrada a piedi

Una scena che ha lasciato in tanti a bocca aperta, e che poteva davvero finire male. E' quella che si è vista nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 15 aprile 2022, a Cerro Maggiore. Erano circa le 18 quando alcuni automobilisti hanno notato una ragazza, scalza, in canottiera e con jeans, che stava scavalcando il ponte dell'autostrada A8 in via Marelli (la via che conduce e Rescaldina). La giovane si trovava sull'autostrada A8, a piedi, e stava scavalcando il ponte per calarsi di sotto, così da raggiungere proprio la via Marelli. Cosa che le è riuscita mentre i soccorritori cercavano di starle dietro. Poi si è messa a correre lungo la via Marelli, ma in direzione del centro cittadino di Cerro, ha poi percorso parte della via Matteotti per poi dirigersi verso il municipio.

L'arrivo dei militari e dei soccorritori

E' qui che la ragazza, che appariva in forte stato confusionale, è stata bloccata dai Carabinieri di Cerro Maggiore e dai soccorritori, arrivati sul posto con l'ambulanza e l'automedica. La giovane, 23 anni, ha ricevuto le prime cure sul posto e poi è stata portata in ospedale per accertamenti.