Corre in mutande e scalzo per le vie di Legnano

Questa mattina, domenica 20 dicembre, pochi minuti prima delle 5, la Croce rossa di Legnano è intervenuta in un albergo in corso Magenta.

Lì hanno trovato un giovane di 22 anni che, sotto effetto di sostanze stupefacenti, era visibilmente alterato.

Il giovane ha poi iniziato a correre in mutande e scalzo per le vie di Legnano.

Quando finalmente si è calmato è stato portato in codice verde all’ospedale di Legnano. Allertati anche i Carabinieri.

