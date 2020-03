Coronavirus, via alla raccolte fondi per gli ospedali. Si moltiplicano le campagne per sostenere la lotta al Covid-19.

La Fondazione ospedali onlus, lancia “Stop al Coronavirus”, una raccolta fondi straordinaria per fronteggiare l’emergenza che vede medici ed infermieri dell’Asst Ovest Milanese impegnati in prima linea.

Per l’Asst Ovest Milanese

Chiunque voglia donare agli ospedali di Magenta, Abbiategrasso, Legnano e Cuggiono deve usare questo canale.

