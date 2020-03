Coronavirus, un’app per segnalare chi non rispetta i protocolli anticontagio

Coronavirus, il Comune di Rescaldina: “Segnalate con l’applicazione 1SAFE comportamenti non conformi ai protocolli anticontagio”.

Coronavirus, il Comune: “Segnalate con l’app 1SAFE”

L’Amministrazione di Rescaldina ha attivato le nuove categorie di 1SAFE per poter inoltrare segnalazioni nell’ambito dell’emergenza Coronavirus: “Da oggi potrete segnalare situazioni che evidenziano comportamenti non conformi ai protocolli anticontagio, in modo da poter contribuire alla tutela della salute di tutti.

Le segnalazioni, il cui autore non sarà visibile dagli altri utenti, ma solo dalla nostra Polizia Locale, ci permetteranno di gestire più agilmente le situazioni in paese.

Per poter inoltrare tale segnalazione troverete l’icona Covid-19 tra le categorie standard; cliccando sull’icona vi appare una schermata dove potrete scegliere tra 3 tipologie di segnalazione:

– Affollamento

– Locale aperto

– Inosservanza (La terza scelta è generica pertanto invitiamo a descrivere l’evento che state segnalando).

È possibile che chi abbia già scaricato l’applicazione non veda questa nuova funzionalità ma è sufficiente effettuare l’aggiornamento per poterla utilizzare.

Chi non l’ha ancora scaricata può farlo attraverso gli strumenti ordinari in base al sistema operativo del cellulare, scoprendo anche tutte le altre funzionalità.

Ricordiamo che l’App è completamente gratuita e che i dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa nazionale ed europea“.

