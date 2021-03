Coronavirus: una materna chiusa

Coronavirus, la scuola materna di via XXIV Maggio a Parabiago sarà chiusa fino a giovedì 4 marzo 2021.

Materna chiusa: la situazione Coronavirus a Parabiago

Aumentano i contagi anche a Parabiago. Per quanto riguarda le scuole, la materna di via XXIV Maggio resterà chiusa fino a giovdì 4 marzo; infatti risultano essere in isolamento tutte e 4 le classi perché una bimba frequentante il pre scuola è risultata positiva. In isolamento anche una classe delle medie Rapizzi, la cui quarantena però termina oggi, martedì 2 marzo, e una delle medie Sant’Ambrogio.

I contagi in città

A oggi le persone che risultano essere in isolamento domicialiare obbligatorio sono 45, di cui 8 in ospedale. Sessantaquattro invede le persone in isolamento domiciliare fiduciario, di cui 38 risultano essere tra gli zero e i 10 anni.