Un  fumetto per gli eroi dell’epoca del Covid 19

Abbiategrasso, il fumettista Emanuele Leone omaggia gli eroi dell’epoca del Covid 19 con un fumetto

La mente dell’artista è sempre in viaggio, alla ricerca di storie, spunti, linguaggi e stimoli, per dar linfa alla propria creatività. La mente del disegnatore fumettistico Emanuele Leone, per tutti Emacomics, non fa differenza. In questo periodo di emergenza Covid-19, ha voluto dedicare a medici ed infermieri un’illustrazione. «Un mio piccolo contributo per la lotta al virus. Ribadire l’importanza di restare a casa e rispettare l’impegno di chi sta lavorando per noi».

